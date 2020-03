Polak, Węgier – dwa bratanki?

Czyta się 3 minuty

Każdy orientujący się we współczesnym świecie człowiek słyszał o sytuacji na Węgrzech. Niepokojące nieszanowanie demokracji, wzrost zachowań ksenofobicznych i rozwój nacjonalizmu – w XXI wieku! Mało kto jednak w to się wgryza, może poza samymi Węgrami i międzynarodowymi bojownikami o wolności osobiste. Pewien fotograf z Polski, który pojechał na Węgry śledzić zupełnie inny temat, zrobił to za nas: pokazał, co właściwie się tam dzieje i jak to wygląda. Michał Adamski wydał właśnie książkę Two tailed dog (z ang. Pies o dwóch ogonach).

Adamskiego znamy z doskonałej, osobistej i kameralnej opowieści Nie mogę przebrnąć przez chaos (2015), w której opowiedział o odchodzeniu rodziców. Przejmujące, autentyczne kadry, bezpośrednie i ogromnie emocjonalne. Wcześniej czy później książka ta będzie pomocna każdemu. Ale wróćmy do autora: Adamski jest też fotografem ulicznym. Albo był, bo może się z tego wyrasta? Współtworzył pierwszy skład kolektywu Un-Posed. W fotografii ulicznej dał się poznać jako twórca pogodny, lekki, obserwujący uważnie, ale i z uśmiechem. Opowiadania o świecie za pomocą fotografii uczył się od członków agencji Napo Images. Obecnie studiuje w Opawie. Współtworzy ponadto poznańskie miejsce PIX.HOUSE. A jak Adamski postrzega Węgry?

Są przerażające. Kiedy przeglądamy książkę, widzimy właściwie zwykłość, codzienność w trudnych czasach. Coś się dzieje, zdarza, wydarza. Jakiś poziom lęku, napięcia. O co chodzi? Język węgierski jest bodaj najbardziej nieintuicyjnym językiem w Europie, ale to nie kwestie leksykalne powodują uczucie strachu, wyobcowania. To zwykłość właśnie jest najbardziej druzgocząca. To, czymkolwiek jest, może się przecież zdarzyć wszędzie. Owszem, przewijają się symbole – tu Budapeszt, tam kontur państwa, to słynne z wiadomości zamknięte przed uchodźcami przejście graniczne – Röszke. Tak, wiemy, że to Węgry.