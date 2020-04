Czyta się 3 minuty

Świat przedstawiony przez Komasę to właśnie głównie ta nienawiść, to kłamstwa i brak skrupułów, to zemsta. Gdy pod koniec lat 70. agenci FBI ścigali seryjnych morderców, stworzyli profil takiego kogoś i to był zazwyczaj młody facet mieszkający w rozwalającym się domku z upokarzającą go matką. Teraz wielu z nich nie musiałoby już wychodzić z domu, by mścić się na świecie, wystarczyłoby, by włączyli Internet. Sieć ma moc. Ma moc niszczenia ludzkich karier i żyć, moc panowania nad ludzkimi umysłami, ma władzę, jakiej może nikt nigdy jeszcze nie miał. To piąta władza, bo na sieć składają się nie tyko zdigitalizowane media, ale także miliony komentarzy, postów, opinii, zmontowanych w Photoshopie memów i zdjęć. Sieć to hejt. Czytamy, oglądamy, scrollujemy, szerujemy, lajkujemy. I z góry zakładamy, że to pochodzi od żywych ludzi, którzy prowadzą żywe życia gdzieś tam po drugiej stronie kabla. A tu nie. Jest taki skecz Hanocha Levina pt. Szuster. Pani Szuster mówi w nim, że nie wierzy w to, że Ziemia jest okrągła, ani w to, że istnieje Australia, bo w sumie kto wydaje mapy Australii i książki o Australii, jeśli nie Australijczycy, a jak ktoś stamtąd przyleciał, to skąd on wie, że stamtąd, jeśli nie jedynie stąd, że mu powiedzieli, a w ogóle to „jej niczego się nie udowodni, pokazując”. To oczywiście dowcipy, bo nie chodzi o to, by negować mapy, słowniki czy naukowe teorie ze sprawdzonych źródeł, ale by czasem, gdy tak szusujemy po Internecie, włączyć czerwoną lampkę Pani Szuster i umieć odróżnić źródła sprawdzone od niesprawdzonych, a informacje od wpisów. Niestety, nie jest tak, że za każdym z nich kryje się człowiek taki jak my, za wieloma kryją się bowiem machiny agencji marketingowych działające na zlecenia klientów.