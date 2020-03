Nie pykło, bo była tak wielka

Popularne Czytaj Pierwiastek równowagi Opinie Czytaj 20 na 10. Spektakle lat nastych Opinie Czytaj Festiwal wernisaży Opinie Czytaj Cherry Coke Opinie Czytaj Tragedia z cyklu „Któż tego nie zna” – Zakopane Opinie Reklama

tekst Georg Büchner, reżyseria Piotr Cieplak

„Woyzeck”

Teatr Narodowy w Warszawie

Czyta się 5 minut

Motto: „Jak czasem trudno awans swój i wyższość okazać poprzez sztukę / Skąd mam wiedzieć czy ja to widzę / Czy ja to widzieć mam czy nie mam?” (Paweł Demirski, Rok z życia codziennego w Europie Środkowo-Wschodniej)

Thomasowi Bernhardowi nie zazdroszczę stylu, lecz zazdroszczę mu tytułów, a najbardziej podtytułów. Oddech. Decyzja, Wycinka. Ekscytacja, Suterena. Wyzwolenie, Wymazywanie. Rozpad, Bratanek Wittgensteina. Przyjaźń, Dawni mistrzowie. Komedia… Szał. Najpierw tłusta metafora, która zaraz po kropce nabiera konkretu. Poeta wyjawia, co poeta ma na myśli.

Wiele by się wyjaśniło (podkreślmy tę „jasność”), gdyby Woyzeckowi w Teatrze Narodowym nadano podtytuł. Byłby Woyzeck. Darkroom. Spektakl Cieplaka tak powinien się nazywać, bo przepraszam bardzo, ale nic nie widać. Co z tego, że się artyści sumiennie napracowali, kiedy widz nie widzi? Drugi taki spektakl w sali imienia Bogusławskiego i zaczynam się obawiać. Pisaliśmy już w „Przekroju” o spektaklu ciemnym jak obrazy Goi, ale tam to wyszło, ciemność była środkiem, a nie wypadkiem przy pracy. W Teatrze Narodowym mają problem z oświetleniem jak w Operze Krakowskiej mają z nagłośnieniem.

Nie widać aktorów, za to inspicjenta świetnie. Nikt mi nie powie, że taki był pomysł, bo gdy się inspicjent skapnął, że jest, by tak rzec, na wizji, od razu wyłączył lampkę.

Woyzeck jest tak brzydki, że lepiej dla niego, że jest niewidzialny. Teatr Narodowy, z ogromnym budżetem, ogromnym budynkiem, a spektakl sprawia wrażenie, że powstał w domu kultury. Ale to na pewno tylko scenografia, odrapane lustra z dykty (jak można tak nie wyglądać?). Proszę się nie zrażać – zaczną grać i będzie dobrze.

Żart. Wcale nie będzie. Benoit gra Benoitem, swoim słynnym grańskiem. Śpiewa do akordeonu, a następnie deklamuje tekst Apokalipsy. Równie ekspresyjnie i modulacyjnie zagrałby coś mniej wzniosłego, z dolnego rejestru. Właśnie o takich artystach mówi się, że ci zagrają choćby i książkę telefoniczną (trzeba by odświeżyć na „kontakty w telefonie”). To wcale nie jest komplement.

Światełkiem w tunelu, na niedoświetlonej scenie, jest Sławomira Łozińska, doklejona z boku z monologiem o ślimakach. Wspaniała aktorka. Cezary Kosiński, pożyczony z TR-u do postaci tytułowej, gra na wyciszeniu, nieprzesadzie i nieszarży, gra ofiarę sytuacji, choć to jego postać okazuje się zabójcą, jeśli nie mordercą. Wniosek z jego interpretacji płynie chyba taki: gdybyś był gnojony, tobyś w końcu nie wytrzymał. Zabójstwo jako acting out.

Oparli spektakl na starym przekładzie Jerzego Lieberta, gdyż takie ich święte prawo, a może dlatego, że już nie ma copyrightów na to tłumaczenie, bo tłumacz żył w czasach, kiedy nadal umierano młodo na gruźlicę.

Trzeci Woyzeck w mej karierze, po tym ze Starego i po tym z TR-u. Co drugi, to lepszy. Każdy był niestrawny, każdy na swój sposób pusty oraz kabotyński: pierwszy na smutno, drugi na queerowo. Po zagraniu Woyzecka w Starym aktor Wiktor Loga zrezygnował ze Starego, a na dwa lata w ogóle z aktorstwa.

Jeśli przedstawienie nosi tytuł Woyzeck, musi zawierać morderstwo. Tytułowa postać morduje swą ukochaną. W tekście to robi metodą kuchenną, za pomocą pchnięcia nożem; w spektaklu Cieplaka gest ten rozszerzono melodramatycznie, w stronę Bollywoodu: cios poprzedza pocałunek. Woyzeck z Marysią dają sobie długie buzi, a ta pada na podłogę, jakby zabił ją oddechem. Potem grają dubel, a potem następny, jakby dla pewności, żeby dobić ją na amen. Może oglądamy reinterpretację motywów biblijnych: Bóg tchnie życie przecież w nozdrza (Rdz), może więc tą samą drogą i życia pozbawia? Zatrzymanie akcji krążeniowo-oddechowej? Z boskiego tchnienia się wziąłeś i od tchnienia padniesz. „Kamikadze, boski wiatr!” (Shrek). Na tym mniej więcej polega „pocałunek dementora” (Harry Potter), któremu sądząc z wyglądu, może brzydko pachnieć z buzi.

Na stronie internetowej wiernie ostrzegają, że w tej odsłonie Woyzecka padają wyrazy. Nie to było dla mnie zgrzytem. Są inne jakości tego przedstawienia, przed którymi trzeba przestrzec. Zwłaszcza uwiąd wyobraźni. 1. Zaczyna się sceną „robienia Woyzecka”, jakiś kreatywny siedzi na podłodze, pewnie menedżer prodżektu ze swoim ikonograficznym atrybutem: laptopem. Mówi tak, że go nie słychać, co jest pewnie polemiką wobec „nowego teatru”. 2. Musztra wojskowa przez krzyczenie „Ej!”. 3. Sztuczne, rutyniarskie granie jak egzamin z impostacji mimo mikroportów (zwłaszcza postać Lekarz). 4. Scena wizyjna z Wielkim Ptakiem z Ulicy Sezamkowej, odmetaforyzowanym przez wielki penis również grający w tej scenie. 5. Gdy pojawia się sugestia zdrady małżeńskiej, scenie przyprawiają rogi.

Artyści teatru, w ogóle artyści, zapytani o wykładnię, o to, co mieli na myśli, chętnie odpowiedzą, że „to jest po stronie widza”, że cię „z tym zostawią”. Ciągnijmy tę spychologię. Ja też Państwa z tym zostawiam.

Krótki przegląd prasy, bo ja nie pomogę z wykładnią tego spektaklu. „Woyzeck Georga Büchnera w reżyserii Piotra Cieplaka jest niepokojącą baśnią, podwórkową, szemraną balladą o Apokalipsie, której wersety wyśpiewuje ukryty w głębi sceny Dziad (Mariusz Benoit) przy akompaniamencie akordeonu. To opowieść o końcu świata, zmierzchu wartości. Innego końca świata nie będzie – zdają się mówić twórcy spektaklu” (Zuzanna Liszewska-Soloch, Teatrologia.info). Jeśli tak, to z grubej rury.

<3 dla Piotra Zaremby za ten lead recenzji: „Inscenizacja Woyzecka Georga Büchnera w warszawskim Teatrze Narodowym to dla mnie jedno z najbardziej kontrowersyjnych, ale i mobilizujących do myślenia przedstawień ostatniego czasu. Przy czym kontrowersja powstaje w dużej mierze w mojej własnej głowie” („Polska The Times” z 21 lutego br.). Bezbłędna diagnoza naszej krytyki zaangażowanej, wiecznie oburzonej, i już nie wiadomo na co.

Był taki moment, że uwierzyłem w Teatr Narodowy. Zdał mi się odtrutką na Teatr Powszechny and all that jazz. Miło było oglądać porządną literaturę i nie czuć się traktowanym jak ostatni debil. Miałem szczęście zobaczyć ich co lepsze przedstawienia: Idiotę, Heddę Gabler, Ślub, ale przy Letnikach i »Burzy« Shakespeare’a było już tąpnięcie, przy Jak być kochaną, Tchnieniu i Ułanach – zjazd, który jak wiadomo, może być wyłącznie w dół. Po spektaklu Woyzeck wracamy do punktu wyjścia, wychodzi na zero. Teatr Narodowy ma kiepską opinię w sensie artystycznym i zaczynam ją podzielać. Jest to miejsce, które mało tworzy, a więcej wystawia. Teatr nie-Powszechny. Głównym osiągnięciem jest, że się nie wtrąca.

Po spektaklu spotkałem przeuroczą Hannę Zoll, twarz tego teatru, jego promotorkę, która pyta się, jak było, a co ona winna? Lepiej mnie nie wybadywać, dam wszystko na piśmie.

Dwie ciekawostki na jednym ogniu: dzielę z Woyzeckiem dzień urodzin, jak się okazuje, i jest to „Dzień Zwiastowania” (nie w Kościele katolickim).

Jedno z tych przedstawień, które żeby przetrwać, przesiedzieć w spokoju ducha, najlepiej być recenzentem. Myślisz sobie wtedy, że chociaż ci robią krzywdę, ty zrobisz im większą. O takim trybie pisania myślała Szymborska, kiedy mówiła o „zemście ręki śmiertelnej”. Za pracę w takich warunkach wnoszę o dodatek za ciężkie warunki pracy, tak zwane „szkodliwe”.

Woyzeck Cieplaka jest najczystszej wody scenicznym dziaderstwem, co jest gorsze od dziadostwa. Wierzysz, że zdzierżysz tę całą żenadę. Nie pykło, bo była tak wielka.