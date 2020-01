Nauka niegrzeczności

Czyta się 4 minuty

Co prawda dziewczynki nie lubiły dobrych rad, bo dobre rady okazywały się wcale nie tak dobre, jak się z początku wydawało. „Dobra rada nigdy ci nie powie, co masz robić, a tylko zmusza do myślenia i do zastanawiania się. A to jest okropnie nudne” – powtarzały. Za każdym razem jednak próbowały zrozumieć. Można oczywiście nie zgadzać się z logiką przebojowych sióstr. (Jakie sukienki zabrać ze sobą na wyprawę do Bombardii? Oczywiście takie, które mają najmniej guzików, bo to tylko kłopot, kiedy guziki odpadają). Jednak Dora i Flora zawsze mają powód. Zawsze robią psikusy komuś, kto w ich przekonaniu był niesprawiedliwy lub zrobił im krzywdę.