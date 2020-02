Jawna opcja nieniemiecka

Czyta się 4 minuty

Kontynuujemy obchód po Operze Rarze, czyli po „Rzadkiej Operze”, choć to może jest złe słowo... Zaraz uruchamia niepotrzebny ciąg skojarzeń: że na rzadko, rozwodnione, siki siostry Weroniki, a nie taka jest intencja, bo festiwal operowy wyżej wymieniony „Przekrojowi” się podoba. W pochodzącej z łaciny nazwie chodzi chyba bardziej o operę wyszukaną, nieczęstą i nienormalną. Może być z opery seria lub z opery buffa, ważne, żeby nie jak zawsze. Pośród oper typu „rara” nie uświadczysz Carmen, Traviaty ni Toski, ani Łucji z Lammermooru (to ostatnie – szkoda). Nie ma tak zwanych żelaznych tytułów, skoro są gdzie indziej – wszędzie. Carmen jest sieciówką i żałować braku Carmen, to jak tęsknić za Big Makiem w restauracji wege.

Vanda Dvořáka to opera o tej Wandzie, tej niechętnej Niemcom. Dzieło z zagranicy, a jednak o Polsce, więcej: dzieje się w Krakowie, więcej: w Nowej Hucie, zanim była Nową Hutą. Również w Hucie ją zagrali, tam, gdzie stoi kopiec Wandy, wszystko zatem site-specific. Czemu Wanda się zabija? Trochę z racji ksenofobii, trochę z chłopomanii. Woli prostego swojego chłopaka niż obcego księcia. Średnio na tym wyszła, bo w końcu nie ma żadnego. Tytułowa pani jest jak Ifigenia i trzeba ją zabić, żeby było dobrze. Story wygląda jak fejsbukowa namowa do czynu samobójczego.

Obsada według warunków: Niemca śpiewa blondyn, a Wandę Słowaczka, bo opera jest po czesku, natomiast Sławoja, chłopaka „po sercu” – szatyn. Adriana Kučerová, sopranistka ze Słowacji, pięknie się zaprezentowała, teatralnie, dramatycznie, a nie tylko koncertowo. Zaśpiewała i zagrała kruchą córkę króla, którą sytuacja zmusza, by się wykazała, i ta sobie radzi, zapisuje się w historii. Córa (może matka?) rodzimej tradycji „przegranych z honorem”. Znamy tę postać, by tak rzec, od końca, niczym Marię Antoninę, o której się wie powszechnie, w jaki sposób zmarła. Śpiewająca Wandę sopranistka Kučerová była szczerą diwą, ale nie w tym starym stylu, że tak powiem: barokowym, lecz współczesną, szczupłą, zwiewną. To jest wielki plusik tego festiwalu, że ściągają świetnych artystów wykonujących. Soliści mężczyźni mniej mi przypadli do gustu, ale to tylko dlatego, że się nie znam na operze.

Śpiewał Chór Polskiego Radia, ale źle nie wyglądali. Jakby tego było mało, organizacja o takiej „centralnej” nazwie wcale nie siedzi w stolicy, lecz w starej stolicy, u nas. Chór był wędrujący, uwzględniony w akcji, obsadzony teatralnie, mający zadania, nie stali jak kołki. Głównie na nich się patrzyłem, była w tej bandzie jakaś urocza energia, jakieś zblatowanie… Ubrani każualowo, świetnie się komponowali z resztą widowiska. Ich mają Państwo na zdjęciu.

Balet był dwuosobowy, a dał radę być mieszany. Stanowił żywą wizualizację, pełznąc, podpełzając, gnąc się, przeginając. Szczytem występu baletu było wejście smoka, wyfrunął na scenę starożytny pterodaktyl, może wyobrażający Smoka Wawelskiego? Ci go na rękach nosili.

Teatr Łaźnia Nowa nie był pierwotnie teatrem, jak się domyślacie z nazwy, więc zapomnij o czymś takim jak kanał orkiestry. Nie było jej gdzie posadzić, więc posadzono z boku, co ma pewne konsekwencje. Orkiestra mogła oglądać, do jakiego gra kotleta, a tak w orkiestronie nie ma, gorzej natomiast z widocznością dyrygenta, który machał z boku, bardzo ekspresyjnie, i była obawa, że uderzy ręką w ścianę.

Spektakl utrzymany w estetyce emo: trochę gotyk, trochę mroczne, a trochę fantasy. Głównie czernie i szarości. Make-up „smoky eye” (w balecie). Kółko nad sceną do zadań specjalnych: a to księżyc, a to słońce, a to bloody moon. Tron monarszy z Gry o tron, taki rozłożysty (w Królu Ubu Klaty był tronem toaletowym). Różaniec jako biżu, co uważam za dobry wybór stylówkowy, sacrum i profanum w jednym. Jedyną płaszczyzną plastycznie skopaną była porżnięta goła podłoga, która, skoro ją widzimy, też się dokłada do ogólnej estetyki. Można by najprościej – wyłożyć na czarno.

Reżyserce Vandy udało się nie pójść w Fejsa (kiedyś mówiono „w gazetę”), co jest odważnym wyborem, kiedy wszyscy idą. Nie zrobiła dzieła o „tym” albo i o „tamtym”, lecz – zrobiła spektakl, wystawiła Vandę, dała śpiewakom zaśpiewać, grajkom zagrać, widzom widzieć. Jej opera nie ma nic na swoją obronę poza estetyką, a do tego skromną, bo to są inscenizacje na parę tylko wieczorów i nie będą jeździć, nie pójdą w tournée – no, chyba że będą.

Ciekawostka nr 1. Nie wiem, czemu Vanda, kiedy na Spotify piszą z polskim „w”, ale to jest szczegół. Plotka nr 1. Tym razem Żuka nie było w spektaklu, lecz był na widowni, miałem go w preludium w szatni. Wygląda w porządku, dogryza jak zawsze, on jest nie do zdarcia.

Piotr Kamiński twierdzi w swoim przewodniku (Tysiąc i jedna opera), że najlepsza w Vandzie jest jej uwertura, doklejona po obiedzie, a tak zwana reszta, „środek”, już nie spełnia oczekiwań i może Dvořák to wiedział, więc dorobił front operze. Żuk natomiast mówi, że libretto żadne, ale mnie się wydawało, że tak jest zazwyczaj – a właśnie ponoć nie zawsze, Wesele Figara ma być naczelnym wyjątkiem.

Osobom podobnym do mnie, kochającym teatr, polecam migrację do teatru muzycznego, a szczególnie do opery. Tam was czeka wielka sprawa, wielkie widowisko oraz słuchowisko – teatr dobrej formy, dobrego warsztatu, który nie jest udawany, bo śpiewak, jeśli fałszuje, nie powie, że tak być miało. Tam zobaczycie oraz usłyszycie, że patos jest boski, że jest pełnoprawną oraz pełnotłustą jakością sceniczną. A tymczasem teatr polski w typie dramatycznym, jak również postteatr, przypomina coraz bardziej Florence Foster Jenkins. Ona także się łudziła.

PS Poszedłem dwa razy jak na Sigismonda, drugi raz z moją guru ze studiów, panią profesor operomaniaczką. Kazała podkreślić, że wykonawcy byli młodzi, boscy & energetyczni, bardzo chciało im się śpiewać, nie stali nogą nad grobem. Jej soliści męscy – zwłaszcza Piotr Buszewski, Michał Dembiński i Sebastian Szumski – przypadli do przekonania. Obgadywaliśmy krakowskich artystów sceny, lecz tego mam nie cytować.