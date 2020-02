Jak można woleć Janusza???

Czyta się 7 minut

On odnawia Matkę Boską, ale zaraz wpada jego kochanica Tosca – i co robi? SCENĘ. Najklasyczniejszą: scenę zazdrości. Bo od czego jest aktorką… On kogoś ukrywa (prawda), na pewno jakąś kobietę (histeria). To gdzie jest ta dziwka? O „Tosce” z Opery Narodowej pisze Maciej Stroiński

W środku dnia, gdy wszyscy byli wczorajsi i nawet kaca jeszcze nie mieli, „wstali wcześniej, niż się położyli”, odbywały się debaty, dział Boskiej Komedii nie do oglądania, lecz do pomyślenia. Pewnie dlatego słabo oblegany. Wysłałem, by posłuchała, swą wewnętrzną Ritę Skeeter. O tegorocznym festiwalu teatralnym Boska Komedia pisze Maciej Stroiński

Motto: „Jak spotkasz Beczałę, powiedz mu, że fajnie śpiewa” (esemes od przyjaciółki)

Czy ta produkcja miała szansę nie wyjść, nie odnieść sukcesu? Spróbowałaby… Moniuszko, Treliński, Beczała, Wiedeń, Warszawa, a do tego Rok Moniuszki. Ile lat się ustawiali, żeby ten topowy tenor, przy okazji rodak, zaśpiewał u nas w stolicy. Wszystko się zgadza, wszystko się udało i chociaż jest to zbyt piękne, by było prawdziwe, mogą zameldować, że zadanie wykonane. Halka wyszła im totalna.

Pomysł wywoławczy wymyślili taki, żeby się ta Halka działa w latach 70. XX wieku, nie wcześniej, nie później, nie pod koniec wieku XVIII i nie na początku XXI. Treliński unika klinczu polskiego teatru, który ma na wszystko dwa wyłącznie rozwiązania: muzeum lub wiec wyborczy. Jak nie wiec, to już muzeum, a jak nie muzeum… Temat jego Halki to walka klasowa niedziejąca się na Fejsie. Czas: środkowy Gierek, miejsce akcji: Zakopane, jak w oryginale, tyle że w hotelu, nowo otwartym Kasprowym.

Halka Trelińskiego (Borowicza, Kudlički, Beczały i wszystkich) zaczyna się ciszą. Wpada grupa z latarkami, czyli milicjanci, robią wjazd na hotel, który kręci się dokoła, tak zwany hotel na kółkach. Potem uwertura i wtedy już grają, ale dalej nie śpiewają, a potem już z górki. Te latarki znaczą, że jest śledztwo w sprawie Halki, bo się domyślacie, co sobie zrobiła – to, co najczęściej robią sobie heroiny w tych starych operach. Janusz budzi się, „nie kuma”, prawie jak w Łagodnej (por. Dostojewski 1876 i Treliński 1995): na początku facet nie wie, co też takiego narobił, i sensem fabuły będzie się dowiedzieć, zrobić mu rewind w biografii. Czy będziesz wiedział, co narobiłeś? Mundurowi mu chodzą po pokoju hotelowym, czyli nie jest dobrze, bo w Polsce mundury nie kojarzą się korzystnie.

Gdyby robił Klata i miał zgodę od ZAiKS-u, dałby w tym miejscu chiński cover Chłopców z Placu Broni („O! Ela! Straciłaś przyjaciela. Może się wreszcie nauczysz, że miłości nie wolno odrzucić”).

W programie wieczoru nie dali streszczenia z ogólnie dostępnych, bo libretto Halki nie wspomina o milicji – na przykład. Streszczają, lecz własną wersję. Streszczenie w programie by Opera Narodowa jest takim klejnotem, że nie mogę nie przytoczyć. „Janusz, osaczony przez gości, wraca do sali. Stolnik prowadzi do niego pannę młodą. Dopełniają się rytualne ceremonie – powitanie chlebem i solą. Wesele toczy się jak walec. Trzeba tańczyć”. „Z upiornie roztańczonej gromady wyłania się Janusz, który każe Jontkowi zabrać Halkę w jej rodzinne strony, wciska mu pieniądze, chcąc kupić milczenie, zatrzeć ślady po romansie i ciąży”. „Koszmar wesela trwa. […] Halka zdaje się zupełnie nieobecna, zbolała, w ciąży”. „Odrzucona i wzgardzona, w absurdalnym geście demoluje weselne stoły. Staje się pośmiewiskiem. Opada z sił. Zabawa trwa dalej”. „Podczas gdy Janusz bawi się z Zosią, na zapleczu dochodzi do poronienia. Koszmar wesela trwa. Jontek pomaga Halce, próbując usunąć ślady wypadku. Janusz, widząc, co się stało, przerażony, ucieka”. „Halka, zdana na siebie, w pełni świadoma swojej sytuacji, zaczyna finalne porachunku z życiem. Odchodzi, aby pogrzebać martwe dziecko”. Dobrze, że nie żywe.

Powiem Wam jak na spowiedzi, że na początku średnio się to oglądało, bo dopiero brali rozbieg. Tak sobie to idzie i nie czuję się kupiony, a jeżeli spektakl zaczyna bez ikry, rzadko kiedy kończy lepiej. Brzmi to rocznicowo i bardzo na zamówienie, na koniec Roku Moniuszki. Notuję te zdania przed wejściem Piotra Beczały. Wszedł, śpiewa i jest inaczej, wszystko jest inaczej, jakby na nowo szmata poszła w górę („szmata” to kurtyna). Nie wiem, czy Beczała wróci do Warszawy, przyjechał na trzy występy, nie licząc prób generalnych – ale powróci na płycie. Ma wyjść DVD z nagraniem, więc co ja widziałem żywcem, ale spokojnie: z daleka, z tyłu pierwszego balkonu, Państwo obejrzą jak króle, z bliska u siebie na chacie.

Co by to miało oznaczać, „oceniać” Beczały zdolności wokalne? Bóg i historia już go ocenili, klepnęli na wieczność, a od siebie dodam tylko, że ze wszystkich śpiewających jego najlepiej słyszałem. Brzmiał donośnie, zrozumiale, inteligibilnie. Może dlatego, że jego słuchano z największą uwagą, powietrze gęstniało, cisza jak w kościele, a może dlatego, że ma świetną impostację i wspaniałą dykcję. Doliczmy ponadto tak zwaną stage presence, charyzmę aktorską, i widzimy pełen obraz. Zapomniałbym: dodajmy je ne sais quoi, iskrę bożą, talent.

Piotr Beczała zdominował całe przedstawienie, ale nie przypuszczam, by ktoś wnosił reklamację. Takie mamy wykonanie, w którym to Jontek jest diwą. Jak się komuś nie podoba, niech się lepiej palnie w czoło.

Szumią jodły na gór szczycie – jest w tej słynnej arii coś naprawdę creeperskiego, niepokojącego. Klimatem to przypomina Ostatnią niedzielę. Przycupnął se Jontek przy pustym stole weselnym i widać, i słychać, że lekko mu nie jest. Głupia Halka się zawzięła i dalej go nie chce, tak ją bogowie skarali, że jej rozum odebrali. Szkoda dziewczyny i szkoda chłopaka. Publiczność empatyzuje, a mówimy przecież o wyfiokowanych i nadętych czupiradłach – im otworzyć serca to prawdziwa sztuka, jak wiemy z Dickensa. Na takie momenty wyłącznie język rosyjski znajduje wyrazy: było „duszoszczypatielnie”, Jontek nas w serce uszczypnął, polały się łzy rzęsiste.

Jontek dalej jest góralem, lecz XX-wiecznym, tak więc nie wypasa, lecz robi w hotelu. Treliński chłopów zmienił na kelnerów, co się podobało w Wiedniu: „Owacyjnie przyjęta Halka w Theater an der Wien jest wyjątkową okazją, by odkryć dla siebie dzieło mające już 150 lat. Bez konieczności wyprawy w świat chłopskiego romantyzmu” (Austriacka Agencja Prasowa, jedna z recenzji w programie).

Tylko Piotr Beczała zaśpiewał i w Wiedniu, i potem w Warszawie. Zrozumiałe. (Pardon, jeszcze Ewa Vesin). Polski Stolnik (Krzysztof Szumański, pisaliśmy o nim przy okazji Toski) brzmiał ojcowsko w roli ojca i roztaczał wokół siebie badylarski urok, Janusz (Tomasz Rak) pięknie się odnalazł w roli „niewiniątka”, które nie wie, o co chodzi, a Halkę śpiewała Izabela Matuła, świetna sopranistka i podróżująca, również znana z Toski, ale tam jej nie słyszałem, bo słyszałem panią Ewę.

Już jako filmowiec Treliński był „operowcem”, por. jego Łagodną, a w operze nie zatracił myślenia obrazem. Kudlička mu zrobił czarno-biały dekor, uzupełniony o skalę szarości, Dorota Roqueplo stosowne outfity PRL-owskiej hospitality – i wygląda to przebosko. A ten neon nad hotelem, wielki napis „HOTEL” i komuna w liternictwie… Mój ulubiony element wystroju: ognisko zrobione ze sreberka i wiatraka (dmucha od dołu, a sreberko „płonie”). Drugi ulubiony: pocące się ściany (no, albo płaczące). Paleta stworzona z dwóch „kolorów” podstawowych, które nie są kolorami, bo jeden jest brakiem barwy, a drugi jej pełnią – i nic więcej nie potrzeba. Prawdziwi artyści umieją zgrzebnie stosować sceniczne środki wyrazu. Wykon, wystawa, wiżual.

Dziełem równoległym do oper u Trelińskiego, samoistnie doskonałym, jest program tych oper, wart swoich 30 złotych. Bardzo dbają o „książeczkę” w rozmiarze albumu. Masz streszczenie, masz libretto, minieseje, miniwywiady i maksieseje, a nie jak w Krakowie, Facebooka zakładowego z listą osiągnięć, paranteli, referencji. Gorąco polecam esej Agaty Bielik-Robson, błyskotliwy i kampowy, wykładający Halkę i od strony ideowej, i socjologicznej, a wszystko na tle The Power of Love w wykonaniu Jennifer Rush. W życiu bym nie przypuszczał, że opera może być ucztą również intelektualną. Bardzo mnie cieszy, że największy mózg w tym kraju, absolutnie pierwszoligowa myślicielka polska coraz częściej się udziela dokoła teatru.

Halce naprawdę odbiło, że woli Janusza. Dzisiaj już imię z góry by go przekreśliło, ale XIX wiek to było przed wojną oraz przed memami, a przed wojną choćby Adolf to było imię „zabójcze”. A tak przy okazji: Janusz też jest ze wsi! Nie ogólnie imię, tylko ten konkretny Janusz. On się dorobił i wyrwał, i wybił (kolejność dowolna). Ona woli jego, bo on jest jej niedostępny. Stara zasada życia miłosnego, smutna, banalna, prawdziwa. Cały ten układ czwórkowy, Zosia – Janusz – Halka – Jontek, jest jak ta kwadryga, zaprzęg w cztery konie, por. fasada Teatru Wielkiego. Ciągną ten wózek, niby razem, a osobno, i co z tego mają?

Wiejska i niedworska Halka to szczyt romantyzmu, romantycznej ludomanii, która potem odżyła w neoromantyzmie, choć nie można powiedzieć, że umarła w pozytywizmie. Hmm. Całe szczęście nie zdaję już matury, żeby musieć się tłumaczyć, o co mi chodzi w tym akapicie.

Halka ma „hearta”, emotkę serduszka (<3) wmontowaną w tytuł, bo jest klasycznym melodramatem o miłości niemożliwej, a przy tym szalonej (amour fou), o „niedolach miłowania”, por. książkę Grażyny Stachówny pod takim właśnie tytułem. „Halka” to zdrobnienie od drogiego mi imienia. Moja mama jest Halina.

Jako naród w operze nie jesteśmy z tyłu. Mamy Trelińskiego, Warlikowskiego, Beczałę, Kwietnia i Orlińskiego. Kiedy Warlik coś wystawi w operze w Warszawie? Czy że nas na niego nie stać? Jego dramaturg już tam jest na stanie.

Opera, jak wiemy, jest gesamtkunstwerkiem, dziełem złożonym i multimedialnym. Znaczy to między innymi, że muzyka muzyką, a opera to coś więcej. Krytyka teatralna także się jej przyda. Niech się nią zajmą ci, co się nie znają, a przynajmniej na muzyce (recenzenci teatralni), bo ci, co się znają, to już się zajmują. Weźmy to na rozum: jak Moniuszko i Wolski kiedyś napisali, tak to mniej więcej gramy & śpiewamy. Najbardziej się zmienia sposób wystawienia.

Jest prośba do Marca Heinza, najlepszego pod słońcem reżysera światła, żeby przy okazji, gdy będzie w Warszawie, zaszedł do teatru obok, sąsiadów przez ścianę, i im kable popodpinał, bo coś tam nie styka i mają ciemno jak w ciemni, trochę wstyd przed ludźmi. Piję do spektaklu Woyzeck, szczegóły za tydzień.