Upadek mitu

Czyta się 2 minuty

Zgodnie z fascynującymi rozważaniami francuskiego uczonego średniowiecze trwało właściwie aż do połowy XVIII w. – do czasu, gdy zaszły prawdziwie głębokie przemiany cywilizacyjne, gospodarcze, społeczne, kulturowe i religijne. Dopiero wynalezienie maszyny parowej, narodziny nowoczesnego przemysłu w Anglii, ruch antymonarchistyczny i rewolucja francuska, a także koniec monopolu chrześcijaństwa doprowadziły do na tyle znaczącej transformacji, że możemy mówić o „nowej epoce”.

Ta krytyka renesansowego mitu stanowi pretekst do szerszych rozważań nad metodami periodyzacji. W swojej książce Le Goff dokonuje krótkiego przeglądu koncepcji przeszłości opracowanych przez starożytnych i średniowiecznych myślicieli, ukazując warunki, które musiały zostać spełnione, by powstała osobna nauka – dziedzina historii – początkowo pełniąca jedynie funkcje dydaktyczne.

U nas masz trzy bezpłatne artykuły do przeczytania w tym miesiącu. To pierwszy z nich. Może jednak już teraz warto zastanowić się nad naszą niedrogą prenumeratą cyfrową , by mieć pewność, że żaden limit Cię nie zaskoczy?

Kiedy jednak historia osiągnęła umiarkowaną dojrzałość, natrafiła na kolejne trudności. Rozważania nad renesansem prowadzą Le Goffa nie tylko do koncepcji „długiego trwania” epok historycznych, stworzonej przez francuskiego historyka Fernanda Braudela, lecz także do pytania o metody periodyzacji w perspektywie globalnej. Mit renesansu to zaledwie jeden z niezliczonych przejawów etnocentryzmu. Do tej pory swobodnie dzieliliśmy historię, która była naszą historią. Ale jak w globalnie połączonym XXI w. dzielić przeszłość wszystkich ludzi? I czy jest to w ogóle możliwe?