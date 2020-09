Bóg szuka winnych

Czyta się 3 minuty

Punktem kulminacyjnym komiksu jest zstąpienie Jezusa do piekła. Dla szatana to koronny argument za ułomnością nie tylko historii, ale i Boga, bo co to za bóg i ojciec, który zabija syna, składa go w ofierze, a później zsyła do piekła. Zatem Jezus także okazuje się więźniem historii. Wypełnił wbrew sobie wolę ojca. Kiedy mistrz i uczeń zostają skonfrontowani ze sobą, to Judasz okazuje się tym bez winy, bo Jezus wiedział, że zostanie zdradzony. Loveness idzie jednak dalej. Biblia nie precyzuje, co działo się z Jezusem przez trzy dni od śmierci na krzyżu do wniebowstąpienia. Fraza z credo: „I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo” jest w chrześcijańskiej tradycji wyrazem triumfu Chrystusa nad szatanem. W komiksie dzieje się odwrotnie. Jezus w piekle przyznaje się do porażki. W tę porażkę nie chce jednak uwierzyć Judasz i to on wyprowadza Chrystusa z czeluści. Ten, który zdradził, ratuje. Umożliwia zbawienie (po raz drugi). Choć to oczywiście podważa chrześcijańską wykładnię, to jednak mocno się w nią wpisuje, pokazując, że bez wybaczenia nie ma odkupienia.

Przynajmniej tak samo interesujące jak treść są w Judaszu rysunki Jakuba Rebelki. Artysta operuje malarskim stylem, każdy kadr został dopracowany i mógłby funkcjonować jako samodzielne dzieło. Malunki są bardzo ekspresywne, a kolorystyka umiejętnie oddaje nastrój i emocje scen, jednocześnie je podkręcając. Album ogląda się świetnie. Narracja wizualna na poziomie kompozycji plansz i samego kadrowania została bardzo dobrze poprowadzona. W przypadku tego albumu to tym trudniejsze, że fabuła w dużej mierze opiera się na dialogu. A Rebelka rozmowę w piekle narysował porywająco.