Julia Fiedorczuk

Czyta się 7 minut

Wraca do mnie to zdanie, kiedy robię zakupy na targu w moim rodzimym Serocku, gdzie mili sprzedawcy, o ile nie zgłosić sprzeciwu, każdą marchewkę gotowi są zawinąć w oddzielną foliówkę. I prawie nikt sprzeciwu nie zgłasza, choć ludzie przychodzą przecież na targ po prawdziwe – „ekologiczne” – jedzenie. Doświadczam samotności, powtarzając rytualne: „Za torebkę dziękuję” i widząc wywołane tą deklaracją zniecierpliwienie.

Tak, pamiętam, to nie konsumenci i nie drobni przedsiębiorcy odpowiadają za zniszczenie planety. Ale kiedy sprzedawcy na milionach targów pakują miliony warzyw i owoców do milionów toreb, których nikt nigdy nie użyje ponownie, kiedy zdrowe kiszonki, w tym robiące zawrotną karierę polo-kimchi, jadą w świat w plastikowych wiaderkach, kiedy kolejna firma cateringowa proponuje detoks sokowy w plastikowych butelkach (sześć sztuk dziennie) – to cała nasza ziemska rzeczywistość po prostu wysyca się plastikiem.