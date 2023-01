Julia Fiedorczuk

Zaczęłam czytać Bishop jeszcze na studiach, w latach 90. Od tamtej pory do kilku ulubionych wierszy wracałam tyle razy, że znam je na pamięć, a mimo to wciąż mnie zaskakują, odsłaniając kolejne poziomy znaczeń czy przeoczone wcześniej szczegóły.

Czyta się 4 minuty

Na przykład to, że w wierszu Łoś (The Moose), o którym pisałam już na łamach „Przekroju” , pasażerowie autobusu w obecności tytułowego zwierzęcia zaczynają zachowywać się jak dzieci. Kiedy ogromna łosica – może matka? – nieśpiesznie ogląda autobus, unieruchomiony na drodze właśnie dlatego, że się pojawiła, milkną monotonne rozmowy o chorobach i innych nieszczęściach, a podróżni ulegają ekscytacji, którą trudno opisać inaczej niż jako niczym nieuzasadnioną radość życia. Czułam tę radość wielokrotnie, za każdym razem bardziej i głębiej – dzięki temu wierszowi. Otworzył mi coś w głowie, w wyobraźni; umożliwił doświadczenie, które inaczej pozostawałoby poza zasięgiem. Właśnie tak poezja ożywia czasem znieczulone obszary duszy.

Autorka Pytań w kwestii podróży pisała bardzo powoli, zdarzało jej się szlifować wiersz przez dekadę albo i dłużej. Była „mistrzynią ciszy”, jak mówił o niej meksykański noblista Octavio Paz, z którym przyjaźniła się w latach 70. (oboje wykładali wtedy na Harvardzie). The Complete Poems: 1927–1979 to wiersze Elizabeth Bishop zebrane w jeden, niezbyt gruby tom (liczy dokładnie 287 stron, włączając w to aneksy i spis treści). Być może teksty napisane w takim niedzisiejszym tempie potrzebują rozciągniętej w czasie lektury. Z pewnością do niej zachęcają, proponują inny rytm, uruchomienie zmysłów – bardzo już dla nas trudne. Ale wpisana w poezję trudność jest bezcenna, bo sprawia, że wychodzimy poza automatyzm myślenia i czucia, budzimy się na chwilę.