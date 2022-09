Czytaj Historia z okładki Śmiejmy się nogami Kwartalnik / społeczeństwo Ta okładka z 1979 r. jest jedną z najbardziej dynamicznych w całej kolekcji, zdobi ją aż pięć zdjęć Wojciecha Plewińskiego. „Przekrój” otwierał nią akcję promowania aktywności fizycznej wśród Polaków. Ewa Pawlik

Czytaj Spis myśli – 4/2022 Kwartalnik / kultura Co pisali wielcy i znani o rzeczach, o których piszemy i my w jesiennym „Przekroju”? Przekrój

Czytaj Chmury Kwartalnik / kultura Czyżby romantyczny wieszcz był pierwszym raperem? Wiersz z 1835 r. może o tym świadczyć. Juliusz Słowacki

Czytaj Przekrój lata 2022 Kwartalnik / społeczeństwo Wesołe, smutne, dobre i złe, dziwne i niedziwne wiadomości wybrane dla Państwa przez redakcję „Przekroju”. Przekrój

Czytaj Makabreska Makabreska – Jan Kwartalnik / kultura Potwornie śmieszny wierszyk o zgonie tytułowego Jana zilustrował Sebastian Kudas, a napisał Michał Rusinek

Czytaj Mateusz

Kołczinger Odwrotnie Kwartalnik / społeczeństwo z Kwartalnika Historię o możności odwrotności opisał

Zobacz także Recenzje

Przekroju

Czytaj Bajka o jeżach Kwartalnik / kultura Jesienna „Wierszówka” wybrana przez Marcina Orlińskiego. Utwór napisała Krystyna Dąbrowska

Czytaj Opowiadanie Historie na każdą godzinę Kwartalnik / kultura Cztery miniatury o życiu. Wojciech Bonowicz

Czytaj Zmierzch bogów

Reza Aslan o religii Kwartalnik / kultura Chrześcijaństwo czy islam być może wkrótce się skończą, także sama koncepcja Boga ulegnie zmianom. Wielkie religijne przeobrażenia już się nieraz zdarzały, jesteśmy o krok od kolejnego z nich. Tak twierdzi Reza Aslan, irańsko-amerykański badacz religii. Rozmawia Paulina Wilk

Czytaj Opowiadanie Koronacja Kwartalnik / kultura Jakie myśli towarzyszą przyszłemu królowi o poranku przed koronacją, gdy objęcie tronu jest nieuniknione i miasto szykuje się do hucznej celebracji? Opowiadanie ukraińskiego poety i prozaika. Andrij Lubka

Czytaj aeon Harmonia Kwartalnik / społeczeństwo Przemoc badać łatwo, sama rzuca się w oczy. Ale czy można policzyć i zmierzyć pokój? O poszukiwaniach źródeł pokoju pisze Margaret Paxson

Czytaj Skąd się biorą wojny? Kwartalnik / społeczeństwo Pierwsze wyjaśnienie: z rywalizacji o terytorium i zasoby. Drugie: stoi za nimi nasza wrodzona skłonność do agresji. Trzecie: to wina patriarchatu. Czy którąkolwiek z tych teorii możemy uznać za w pełni przekonującą? Tomasz Wiśniewski

Czytaj Kurierzy pokoju Kwartalnik / społeczeństwo „Pamiętajcie o swoim człowieczeństwie i zapomnijcie o całej reszcie” – wzywali nobliści i naukowcy w 1955 r., powołując ruch Pugwash, który do dziś nieustannie nakłania świat do rozbrojenia. Aleksandra Kozłowska

Czytaj Najbardziej tajemnicza nagroda świata

O pokojowym Noblu Kwartalnik / społeczeństwo Co roku więcej wokół niej kontrowersji niż zachwytów. Nie jest jasne, czego właściwie chciał Alfred Nobel, ustanawiając to wyróżnienie. Ani jak to się stało, że anonimowa grupa norweskich polityków zawładnęła jego ideą. Andrzej Krajewski

Czytaj Heros w labiryncie Kwartalnik / społeczeństwo Czym zajmuje się mitoznawca? Ten najsłynniejszy w XX stuleciu – Joseph Campbell – surfował, grał na saksofonie, ale przede wszystkim czytał. Mity z całego świata postrzegał jako język duszy, w którym toczy się wielka ludzka opowieść. Tomasz Wiśniewski

Czytaj (Dr)żyj

Rozmowa z Krzysztofem Karaudą Kwartalnik / społeczeństwo Pozwólmy, by ciało samo decydowało, jak rozładować napięcie. Drżenia i wibracje to naturalny sposób na odzyskanie równowagi po stresowej sytuacji – mówi trener metody TRE Krzysztof Karauda. Rozmawia Maria Hawranek

Czytaj Lęk z głowy Kwartalnik / nauka Skoro lęku się uczymy, możemy też ćwiczyć usuwanie go z pamięci. Naukowcy już próbują nowych metod, w tym odwrażliwiania oraz pigułek zacierających mentalne ślady urazów. Agnieszka Fiedorowicz

Czytaj Mniej znane fobie Kwartalnik / kultura Od arachofobii po fobiofobię (a nawet fobiofobiofobiofobię) – o lękach, które do dziś stanowią największe tabu, pisze kolektyw terapeutyczno-humorystyczny Wszystko Będzie Dobrze

Czytaj Wyższy poziom mocy Kwartalnik / nauka Czy da się stworzyć mapę ludzkiej świadomości? Amerykański psychiatra David R. Hawkins podzielił ją na kilkanaście poziomów – od wstydu do oświecenia. Dominika Bok

Czytaj Jest się czego bać

Rozmowa z psychologiem Michałem Olszanowskim Kwartalnik / społeczeństwo Strach to więcej niż emocja niezbędna do przetrwania. Kiedy warto się wystraszyć oraz co najbardziej przepełnia nas lękiem – wyjaśnia psycholog Michał Olszanowski. Rozmawia Aleksandra Pezda

Czytaj Opowiadanie Kochanka Szamoty

(Kartki ze znalezionego pamiętnika) Kwartalnik / kultura Oniryczny, erotyczny horror wampiryczny sprzed stu lat. Oślepiony pożądaniem Jerzy Szamota odkrywa wdzięki i udręki miłości do najpiękniejszej kobiety stolicy. Stefan Grabiński

Czytaj Wyimki ilustrowane – Max Jacob 4/2022 Kwartalnik / kultura Fragment poezji Maxa Jacoba ilustruje Joanna Grochocka

Czytaj Mądry wywiad – 4/2022 Kwartalnik / kultura Wyjątkowa rozmowa z ks. Janem Bocheńskim o jego najnowszej książce „Między jawą a koszmarem”, poświęconej psychologii strachu. Tomasz Wiśniewski

Czytaj zdrowe życie Oddech pacyfistyczny

3 praktyki uważności Kwartalnik / społeczeństwo Trzy praktyki uważności, które pomogą odzyskać wewnętrzny spokój, przedstawia Magdalena Róża Skoczewska

Czytaj aeon Uczucia zatrudnię od zaraz Kwartalnik / społeczeństwo Autentyczna życzliwość i empatia nie były do tej pory zbyt cenione na rynku pracy. Tymczasem to do nich należy przyszłość. Livia Gershon

Czytaj zdrowe życie Jeden dzień życia Kwartalnik / społeczeństwo Kult przepracowania można zastąpić kulturą pracy, odpoczynku i kreatywności. Godziny, które spędzamy za biurkiem, możemy poświęcić rozwojowi i przyjemnościom. Wiemy to nie z bajek, lecz z prowadzonych na świecie badań nad skróceniem tygodnia pracy. Paulina Wilk

Czytaj (Ży)jemy Kwartalnik / społeczeństwo W kooperatywach spożywczych nie pracuje się dla pieniędzy, ale dla poczucia sensu, bycia we wspólnocie – i dobrego jedzenia. Aleksandra Woźniak

Czytaj Wszystko w twoich rękach Kwartalnik / społeczeństwo Praca w Indiach wciąż jest w dużej mierze manualna i analogowa, a zawód często dziedziczy się po rodzicach. Idea awansu społecznego, wysławiana przez zachodni kapitalizm, tutaj rzadko ma rację bytu. Paulina Wilk

Czytaj Traktat o góralskiej robocie Kwartalnik / społeczeństwo Robiło się w domu i wokół domu, w polu i przy owcach. I nawet gdy zdrowych nóg zabrakło. Każda para rąk miała zajęcie. A praca była rozmową, relacją, przekraczaniem egoizmu. Nie panowaniem nad kimś, lecz wzajemnością i wymianą. Wojciech Bonowicz

Czytaj Człowiek z właściwościami Kwartalnik / społeczeństwo Łagodzi napięcia, niezauważenie naprowadza życie innych na odpowiednie tory. W prawie każdej rodzinie jest taki ktoś. Nie znajdziesz go jednak na rodzinnych fotografiach, bo albo chowa się za innymi, albo sam robi zdjęcie. Kamila Dzika-Jurek

Czytaj sztuka Wizje Kwartalnik / kultura Świat zmierza w nieznaną stronę, a może nawet zupełnie tyłem do kierunku jazdy. A co, jeśli jedyną nadzieją na przetrwanie ludzkości jest sztuka? Stach Szabłowski

Czytaj Opowiadanie Urlop pod chmurką Kwartalnik / kultura Prawnik na urlopie. Cisza, spokój, żadnych pism, klientów, w dodatku pogoda jak marzenie. Co może pójść nie tak? Tomasz Sitarz

Czytaj Tylko dla twoich oczu Kwartalnik / nauka Majestatyczna i widowiskowa, a zarazem ulotna i prywatna. Obejmuje połać nieba, a przecież istnieje tylko w jednym punkcie. Tęcza – każdy z nas widzi ją inaczej. Szymon Drobniak

Czytaj Z głową w chmurach Kwartalnik / kultura Mityczne obłoki były siedzibą bogów albo środkiem lokomocji, wyznaczały granicę między ziemią a Olimpem. Dla Słowian symbolizowały grozę, płanetnicy ciągnęli je w odległe rewiry, a ich burzową moc odpędzały dzwony. Renata Lis

Czytaj Skąd wieje wiatr? Kwartalnik / kultura Cytaty z odpowiedzią na to fundamentalne pytanie przedstawia kolektyw klimatologiczno-humorystyczny Wszystko Będzie Dobrze

Czytaj W królestwie sztormów Kwartalnik / nauka Takiego wiatru jak w Antarktyce nie znajdziesz nigdzie indziej – może porwać wszystko, nawet wodę z oceanu! I chociaż zimny oraz ostry, jednocześnie umie zachwycić, rozśmieszyć, a także przypomnieć, że to nie my sprawujemy rządy na świecie, ale przyroda. Mikołaj Golachowski

Zobacz Zdjęcia z kwartalnika Taniec z figurami Media / Foto Fotografie z cyklu „Black Sun” duńskiego fotografa Sørena Solkæra.

Czytaj Hawajskie niebo Kwartalnik / społeczeństwo Latawce można puszczać z wielu nieoczywistych powodów. Mieszkańcy Hawajów wykorzystywali od wieków swoje lupe m.in. do połowów, nawigacji albo kontaktów z przodkami. Maria Hawranek

Czytaj mały reportaż Mały reportaż – 4/2022 Kwartalnik / kultura Chmurnicy – inaczej zwani obłocznikami lub płanetnikami – to ludzie, którzy w tajemniczych okolicznościach znikają przed burzą. W jednej ze wsi spotkałem takiego właśnie człowieka w kapeluszu nadzwyczajnych rozmiarów – pisze Tomasz Wiśniewski

Czytaj Latawce oporu Kwartalnik / społeczeństwo Zanim zaczną się wieczorne obchody Dnia Zmarłych, odbywa się tu konkurs gigantycznych latawców. Imponujący jest nie tylko ich rozmiar, lecz także wymiar – duchowy i symboliczny. Maria Hawranek

Czytaj To i Owo To i owo – 4/2022 Kwartalnik / społeczeństwo Refleksje i ciekawostki o świecie i ludziach zebrali Ewa Pawlik & Łukasz Kaniewski

Czytaj ludzie listy piszą Listy do redakcji – 4/2022 Kwartalnik / kultura Wiersz naszej Czytelniczki, W. Lindner, która sadzi drzewa w Izerach. Przekrój

Czytaj Myśli ludzi wielkich, średnich oraz psa Fafika – 4/2022 Kwartalnik / kultura „Mieszkałem z wieloma mistrzami zen. Wszyscy byli kotami” – Eckhart Tolle. Przekrój

Czytaj Pieśń ofiarna Kwartalnik / kultura Rabindranath Tagore

Czytaj kosmiczne różności Łukasza Kaniewskiego Kosmiczne różności Łukasza Kaniewskiego – 4/2022 Kwartalnik / nauka Łukasz Kaniewski

Czytaj Frykasy z łąk i lasów Twarde sztuki Kwartalnik / społeczeństwo Łup, chrup, skub, praż, piecz i zgryzaj – rób, co chcesz, byle tylko wykorzystać orzechowe bogactwo! Łukasz Łuczaj

Czytaj Opowiadanie Mykotalenty i wyścig zacięty Kwartalnik / kultura Zostać dostrzeżonym i uznanym – o tym marzą nasi bohaterowie, mieszkańcy królestwa grzybów. Zawdzięczamy im wiele, a mimo to nie doceniamy ich należycie. Tomasz Sitarz

Czytaj Psychotest: Jaki jest twój wewnętrzny grzyb? Kwartalnik / kultura Sprawdź, czy bliżej Ci do rydza, czy raczej do pieczarki? Wszystko Będzie Dobrze

Czytaj zdrowe życie Byty tajemne Kwartalnik / nauka Grzybek tybetański, czaga i reishi towarzyszą ludziom od blisko 4 tys. lat. Niegdyś napary z nich nazywano – nie bez przyczyny – eliksirem długowieczności albo nawet esencją nieśmiertelności. Łukasz Nowacki

Czytaj Tajniki Dominiki Wegański kefir Kwartalnik / społeczeństwo To nie żaden oksymoron, tylko smaczny probiotyczny napój. Przy odrobinie zaangażowania można go wykonać samodzielnie w domowych warunkach. Dominika Bok

Czytaj Tajniki Dominiki Meduza w filiżance Kwartalnik / społeczeństwo Podpowiadamy, czym jest grzybek herbaciany (bo na pewno nie grzybem) oraz jak się zabrać do domowej produkcji napoju na jego bazie. Dominika Bok

Czytaj sztuka Zapuszczam się w obraz Kwartalnik / kultura „Pejzaż z rozbójnikami” to jeden ze skarbów Muzeum Narodowego w Warszawie. Jego autorzy, Jan Breughel starszy i Abraham Govaerts, uwiecznili puszczę europejską, której dziś już właściwie nie ma. Michał Książek

Czytaj Niech piętrzą się piętra Kwartalnik / społeczeństwo Ponoć świat staje się piękniejszy, gdy dojrzali ludzie sadzą drzewa, choć wiedzą, że nie usiądą w ich cieniu. Dojrzały ogród pracuje i dla nas, i dla przyszłych pokoleń. Łukasz Nowacki

Czytaj Dzikość spacyfikowana

Co powstało z dzikiej kapusty? Kwartalnik / nauka Człowiek śmiało poczynał sobie z kapustą, modyfikując jej rozmaite cechy. Skurczona w hodowli łodyga zmieniła się w głąb, a kwiaty – w kalafiory i brokuły. Szymon Drobniak

Czytaj Lisencja na spryt Kwartalnik / nauka W Londynie lisy stołują się w restauracjach, w strefie polarnej podjadają resztki niedźwiedziom. W przeciwieństwie do ludzi rozglądają się, zanim wyjdą na ulicę. Umieją się wspinać i pokonać tysiące kilometrów. Dzięki swemu sprytowi – czy raczej mądrości – to najbardziej rozprzestrzenione drapieżne ssaki na Ziemi. Mikołaj Golachowski

Zobacz Zdjęcia z kwartalnika Jesień w Dziedzince Media / Foto Jesienny cykl fotografii Lecha Wilczka

Czytaj Arcyciekawe odkrycie Kwartalnik / nauka Teorię prof. Bernharda Fischera, wybitnego, acz nieznanego, teriologa zajmującego się życiem lisów pospolitych, przybliża Tomasz Wiśniewski

Czytaj Sławni poeci o lisach

(fragmenty wierszy) Kwartalnik / kultura Co prawdopodobnie pisali o lisach tacy mistrzowie jak Słowacki, Blake, czy – oczywiście – Herbert? Wszystko Będzie Dobrze

Czytaj dzieciństwo Tajemniczy pan Lis Kwartalnik / kultura Czy bajki o lisach to wyłącznie nasze projekcje, pragnienia i lęki? Może naprawdę w tych zwierzętach jest coś głęboko ludzkiego, a w człowieku – lisiego? Kamila Dzika-Jurek

Czytaj Taka kita Kwartalnik / kultura W kulturze Dalekiego Wschodu lisom przypisuje się zdolność przybierania ludzkiej postaci, najczęściej pięknej kobiety. Co kryje się za tymi wierzeniami? Maciej Świetlik

Czytaj Haiku jesienne – 4/2022 Kwartalnik / kultura Jesień – podobnie jak wiosna, lato i zima – sprzyja lekturze haiku. Oto wybrane przez nas utwory na tę porę roku.

Czytaj Opowiadanie Lis i Borsuk Kwartalnik / kultura Dwaj przyjaciele porzucają bezpieczne nory i ruszają w podróż, podczas której spotkają różnych nauczycieli (całkiem jak w jednej z powieści Hermanna Hessego). Jakie prawdy poznają o sobie i świecie? Tomasz Sitarz

Czytaj Lisy w historii i kulturze Kwartalnik / kultura Jak nazywał się rywal Lisa Witalisa? Czy to prawda, że pod Grunwaldem Jagielle doradzał rudy strateg? Wszystko Będzie Dobrze

Czytaj Pomarańczowa planeta Kwartalnik / nauka Jaskrawość tej barwy sprawiła, że docenili ją zdobiący księgi średniowieczni mnisi i projektanci skafandrów dla NASA. Pomarańcz jest wszędzie, choć czasem się ukrywa. Szymon Drobniak

Czytaj Słoneczne łzy Kwartalnik / kultura Ludzie zawsze kochali go za piękno, lecz przede wszystkim wierzyli w jego moc. Miał uzdrawiać chorych, a zmarłym zapewniać pomoc w zaświatach. Bursztyn, otoczony nimbem tajemnicy, wypełniał przestrzeń pomiędzy tym, co żywe, a nieożywionym. Tomasz Wichrowski

Czytaj Oda do dyni Kwartalnik / społeczeństwo Królowa jesiennego sezonu łaskawie poddaje się wszelkim stylizacjom. Serwowana barokowo, dekadencko czy też zupełnie nowatorsko jak co roku potwierdza swoją wielkość. Michał Korkosz

Czytaj Sny usłane przyprawami Kwartalnik / społeczeństwo Zawsze wiedziałem, jak powinno smakować moje wymarzone danie. To feeria jaskrawych, dominujących smaków przypominających radiowóz pędzący na sygnale. Michał Korkosz

Czytaj Tajniki Dominiki Aż się jarzysz, jarzębino Kwartalnik / społeczeństwo Jesienią można się zachwycać jej czerwonymi koralami albo zrobić coś jeszcze lepszego: narwać pełen koszyk i przetworzyć! Na surowo owoce jarzębiny są gorzkie i trujące dla ludzi, po ugotowaniu zmieniają się na plus. Dominika Bok

Czytaj Rokitniku, rudy rozbójniku! Kwartalnik / społeczeństwo Rośnie śmiało – uzbrojony w ostre kolce, przystrojony płomiennymi jagodami. Ze względu na smak porównuje się go do ananasa lub cytryny. Z uwagi na drogocenne właściwości – do złota. Dominika Bok

Czytaj Czajchemia Kwartalnik / społeczeństwo Za prozaiczną z pozoru herbatą, którą parzymy na co dzień, stoją skomplikowana moc cząstek chemicznych oraz proces jej dojrzewania. Co dokładnie sprawia, że ten roślinny napar, który w kolorowych odmianach podbił świat, dodaje nam mocy i pobudza zmysły? Szymon Drobniak

Czytaj zdrowe życie A kuku, kukliku! Kwartalnik / społeczeństwo Zachwycali się nim staropolscy kucharze – zachwyćmy się i my. Choć kuklik wygląda niepozornie, ma wiele prozdrowotnych właściwości, a na dodatek jest smaczny i przyjemnie pachnie. Jakub Bas

Czytaj zdrowe życie Na słotę napary Kwartalnik / społeczeństwo Jesienno-zimową porą nie ma nic lepszego niż rozgrzewający napój na bazie ziół, który doda nam energii albo ukoi wyczerpany infekcją organizm. Jakub Bas

Czytaj aeon Nieutuleni Kwartalnik / społeczeństwo Dotyk spaja ciało i umysł, pomaga tworzyć więzi i odczuwać harmonię. Dlaczego więc stajemy się wobec niego sceptyczni i powoli zmieniamy go w tabu? Laura Crucianelli

Czytaj książka „Dotyk i pamięć” Wacław Jasieński – recenzja Kwartalnik / kultura O kolejnej pozycji opublikowanej (albo i nie) przez wydawnictwo Blaga pisze Tomasz Wiśniewski

Czytaj zdrowe życie Muśnięcie Kwartalnik / społeczeństwo Dotyk Motyla jest jednym z najdelikatniejszych i najkrótszych masaży świata. Bo nie w sile, lecz w łagodności tkwi moc. Agnieszka Rostkowska

Czytaj Piąty zmysł Kwartalnik / społeczeństwo Zachodnią kulturę zdominowały wzrok i słuch – zmysły dystansu i abstrakcji. Tymczasem to dotyk, zepchnięty do drugorzędnej roli, tworzy wspólnotę, bliskość i odpowiada na potrzebę odczuwania. Maciej Topolski

Czytaj aeon Razem raźniej! Kwartalnik / społeczeństwo To wcale nie jest dla człowieka naturalne, aby sam radził sobie ze swoimi emocjami. Biologia wyposażyła nas w mechanizmy pozwalające w ciężkich chwilach dawać albo przyjmować wsparcie. Korzystajmy z nich. Brandon Kohrt

Czytaj książka Kwantowa kołdra Kwartalnik / nauka Nieskończoności można doświadczyć – przekonuje uznany lekarz i filozof, opierając się na fizyce kwantowej, tradycjach duchowych oraz indywidualnych przeżyciach. Deepak Chopra

Czytaj zdrowe życie Oddycham, więc jestem Kwartalnik / kultura Oddychanie i myślenie są jak yin i yang, awers i rewers – bardziej ze sobą związane, niż zwykliśmy sądzić. Kontrolując jeden proces, wpływamy zarazem na drugi. Vasant D. Lad

Czytaj Sziwa, Budda i inni Kwartalnik / społeczeństwo Hindusi, muzułmanie, buddyści, sikhowie, dźiniści, chrześcijanie, zoroastrianie i żydzi, i jeszcze bahaici. Eremici, nauczyciele, święci mężowie, szarlatani… Życie religijne Indii jest różnorodne i bogate, a sama religia ma olbrzymi wpływ na prawie każdą dziedzinę życia. Maciej Wesołowski

Czytaj Bogini paradoks Kwartalnik / kultura Czczona nad Gangesem Kali jest i groźna, i dobroduszna – patronuje zarówno śmierci, jak i młodym matkom. Taki też, pełen sprzeczności, jest jej kult, który kwitnie w świecie zachodnim. Piotr Żelazny

Czytaj Piękny umysł Kwartalnik / kultura Rabindranath Tagore miał dwa życia. Dla Europy był mistycznym mędrcem, dla Indii – kłopotliwym prorokiem. Wybitny poeta i myśliciel wierzył w jedność ludzkości i jej uniwersalny umysł. Co przetrwało z jego wiary w połączony świat? Paulina Wilk

Czytaj Zbłąkane ptaki Kwartalnik / kultura Rabindranath Tagore

Czytaj Opowiadanie Babu z Najandżor Kwartalnik / kultura Ostatni potomek znamienitego rodu wiedzie życie, rozpamiętując dawną świetność. Duma rodowa starca intryguje, ale też bawi sąsiadów – w szczególności nadętego i ambitnego młodzieńca. Kto w starciu z emocjami odkryje prawdę o sobie? Rabindranath Tagore

Czytaj Drzewa zjadają domy Kwartalnik / społeczeństwo Czas w Kalkucie wiruje, pozwalając jej mieszkańcom ukryć się przed przyszłością. Tu wiersze wciąż mają większą wartość niż pieniądze, a w dawnych sypialniach rosną figowce. Miasto powoli ulega przyrodzie i pewnego dnia zostanie przez nią pożarte. Paulina Wilk

Czytaj książka Matka wszystkich wątków Kwartalnik / kultura W tym roku po raz pierwszy Międzynarodową Nagrodę Bookera przyznano za powieść stworzoną w języku hindi. „Tomb of Sand” to głos wymierzony w schematy naszego świata, wyrafinowana eksplozja epizodów, wyobrażeń i magii. Paulina Wilk

Czytaj Język bogów

Rozmowa z Filipem Rucińskim Kwartalnik / społeczeństwo Święty symbol indyjskiej cywilizacji, wciąż odgrywa ważną rolę – a co ciekawe, jego nauka szczególnie łatwo przychodzi Polakom. O sanskrycie z jego znawcą i tłumaczem Filipem Rucińskim rozmawia Agnieszka Rostkowska

Czytaj zdrowe życie Tako rzecze Kryszna Kwartalnik / kultura Dwunasta pieśń „Bhagavadgity” – indyjskiego traktatu filozoficznego. Madhusudana Saraswati

Czytaj Janusz Korczak i Indie Kwartalnik / kultura Nigdy do nich nie pojechał, ale śniły mu się i powracał do nich myślami. Mówił, że są święte. W wojennym piekle wystawił z dziećmi indyjski spektakl o chorym chłopcu, który z ufnością czeka na kres. Agnieszka Witkowska-Krych

Czytaj Bez stania na głowie

Rozmowa z religioznawczynią Matyldą Ciołkosz Kwartalnik / kultura Kim był legendarny Patańdźali, skąd wzięły się „Jogasutry” i czemu zawdzięczają swoją dzisiejszą popularność? O jodze rozumianej jako „powściągnięcie zjawisk świadomości” opowiada religioznawczyni Matylda Ciołkosz. Pyta Aleksandra Kamińska

Czytaj Zjednoczone stany umysłu Kwartalnik / kultura O tym, że istnieje coś takiego jak joga, wiedzą wszyscy, ale wciąż mało kto umie wytłumaczyć, czym ona jest. Pomożemy. Eddie Stern

Czytaj zdrowe życie Hatha na macie Kwartalnik / kultura Hunter Dukes

Czytaj aeon Prostą ścieżką Kwartalnik / kultura Dharma ma tak dużo znaczeń, że darmo by je wszystkie wymieniać! A z drugiej strony – każde indyjskie dziecko wie, w czym rzecz. Keerthik Sasidharan

Czytaj zdrowe życie Energia kołem się toczy Kwartalnik / kultura Wiele tradycji jogi uznaje istnienie czakr i poświęca im szczególną uwagę. Wiedzę o nich wykorzystuje się w medytacji oraz w pracy z ciałem i świadomością. Agnieszka Rostkowska

Czytaj Ten, który rozjaśnia mrok Kwartalnik / społeczeństwo Bez przewodników duchowych i nauczycieli trudno wyobrazić sobie religijność i – szerzej – duchowość wyznawców hin­duizmu. Mistrzowie nie tylko mówią, jak żyć. Zarządzają też wieloma aspektami codzienności. Maciej Wesołowski

Czytaj aeon Święte ruchy Kwartalnik / społeczeństwo Asany mogą być wstępem do praktyki duchowej, ale czy to powód, by uznać, że joga jest religią? Chrześcijańscy radykałowie w Kalifornii sądzą, że tak – i postanowili jej zakazać w świeckich szkołach. Ich spór z joginami stał się okazją do rozważań, gdzie przebiega granica między duchowością a religijnością. Erik Davis

Czytaj między nami fundacjami Pokój w sercu Kwartalnik / społeczeństwo Sylwia Niemczyk

Czytaj Jak joga, to do Boga Kwartalnik / społeczeństwo Cenił narodowe tradycje, ale było mu w nich za ciasno. Domowy katolicyzm łączył z naukami Wschodu. Poznajcie Wincentego Lutosławskiego, prekursora jogi w Polsce. Ewa Pawlik